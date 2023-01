Dolianova, sos per la scomparsa di un uomo: “Chi ha visto Antonino Piga?”

Sos a Dolianova per la scomparsa di un uomo. Si chiama Antonino Piga, ha 65 anni, ed è sparito dal pomeriggio. È uscito di casa, in via Trieste 74, saltando da una finestra, e non ha più dato sue notizie. I parenti hanno già fatto scattare l’allarme e contattato i carabinieri del paese: le ricerche, stando a quanto si apprende, sono già iniziate. Il figlio Enrico ha diramato sui social una foto del padre: “Questa sera è scomparso verso le ore 16.00 mio padre si chiama Antonino Piga. Per chi lo dovesse vedere contatti me o le forze del ordine grazie a tutti”. Al momento della scomparsa, spiega il figlio a Casteddu Online, indossava “un pigiama di colore grigio, a strisce, pantaloni grigio scuro e pantofole nere di plastica, e un giubbottino viola e blu con una scritta”. Non ha il cellulare con sè. “Vi chiedo la massima condivisione dell’articolo”, aggiunge Enrico.

In azione anche i vigili del fuoco e la protezione civile, le ricerche si stanno concentrando soprattutto nelle campagne del paese.