Per lui multa salata e la bonifica dell’immondizia prodotta. Il sindaco Ivan Piras: “Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti. Grazie al lavoro della Polizia Locale e dell’assessore Annarita Agus, abbiamo individuato e sanzionato con il supporto delle foto trappole chi ha abbandonato decine di sacchi di immondizia a Dolianova. I costi di rimozione e smaltimento saranno a carico dei responsabili, che rischiano anche una denuncia penale”.
L’uomo ora dovrà anche pagare le spese di bonifica e il primo cittadino assicura che “questo è solo l’inizio”.