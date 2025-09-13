Per lui multa salata e la bonifica dell’immondizia prodotta. Il sindaco Ivan Piras: “Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti. Grazie al lavoro della Polizia Locale e dell’assessore Annarita Agus, abbiamo individuato e sanzionato con il supporto delle foto trappole chi ha abbandonato decine di sacchi di immondizia a Dolianova. I costi di rimozione e smaltimento saranno a carico dei responsabili, che rischiano anche una denuncia penale”.

I sacchi colmi di rifiuti comparivano all’improvviso, come funghi dopo un acquazzone, nelle strade del paese e, dopo una incessante attività investigativa, gli agenti della municipale sono riusciti a individuare e identificare un uomo che, ripreso dalle fototrappole, abbandonava la spazzatura in giro.

L’uomo ora dovrà anche pagare le spese di bonifica e il primo cittadino assicura che “questo è solo l’inizio”.