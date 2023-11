“Disegny di bidda”, a Monserrato il grappolo d’uva è un’opera d’arte

“Disegny di bidda a Monserrato: il sindaco Locci e l’opera del grappolo d’uva per rappresentare il centro dell’hinterland cagliaritano. Intanto comuni e amministratori pubblicano la rappresentazione dei propri territori sui profili social. Un successo quello di Luca Meloni https://www.castedduonline.it/i-disegny-di-bidda-spopolano-da-capoterra-a-serramanna-cartoline-in-stile-disney-realizzate-da-un-giovane-designer/?fbclid=IwAR3gVvwEJI_Nq5IYgWQmUhjzwAMLqDWbDDA7xgp39IJHNQhqkOR6uXXErlA che in pochi giorni ha conquistato migliaia di follower, quasi mille in più nelle ultime ore dopo la pubblicazione del servizio su Casteddu Online. Dai piccoli centri dell’isola dei nuraghi è giunto alle grandi città, come Monserrato. In primo piano il sindaco Tomaso Locci che richiama l’inaugurazione dell’opera in vetro di Murano avvenuta pochi mesi fa. Presto anche il capoluogo sardo, Cagliari, avrà la sua rappresentazione.