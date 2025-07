Decimomannu, vandalizzato ancora una volta il parco comunale: sradicato uno dei tavoli in legno danneggiando sia la struttura che il terreno sottostante: “Un gesto ingiustificabile”. Il grande spazio verde che tanti comuni invidiano per bellezza e ospitalità è stato nuovamente deturpato da chi non rispetta il bene di tutti: dopo lo spazio ristoro, creato per preparare grigliate da consumare tutti insieme all’aria aperta, è il turno di uno dei tavoli che è stato letteralmente sradicato dal terreno per essere collocato altrove. La sindaca Monica Cadeddu: “L’area picnic del nostro parco, pensata per offrire momenti di svago e condivisione a tutta la cittadinanza, è stata nuovamente oggetto di un gesto incivile.

Un gesto ingiustificabile che non solo comporta costi per la collettività, ma priva tutti di uno spazio pensato per essere vissuto con rispetto. Il parco è un bene di tutti, proteggerlo e responsabilità di ciascuno. Ogni atto di vandalismo è una ferita al nostro senso di comunità.

Continueremo a prenderci cura di questi spazi, ma serve la collaborazione di tutti”.