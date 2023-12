Decimomannu, una “lotteria degli scontrini” per incentivare gli acquisti

Un’idea che cattura l’attenzione e che prospetta di agevolare i commercianti decimesi quella confezionata dall’assessorato alle attività produttive: non si dovrà far altro che conservare gli scontrini fino a 100 euro cumulativi, inserirli in una busta da lettera bianca, scrivere i tuoi dati all’interno, chiudere la busta e firmare i lembi sigillati. Una volta eseguita questa procedura, occorrerà registrare e imbucare la busta nell’urna presente all’ingresso del Comune e partecipare all’estrazione per conoscere i nomi dei vincitori. L’iniziativa andrà avanti sino al 31 marzo, è iniziata ieri, “condizione essenziale per la validità degli scontrini al fine della partecipazione all’estrazione è che questi corrispondano ad acquisti effettuati nel periodo e nelle attività produttive Decimesi” si legge nel regolamento. Saranno esclusi dall’iniziativa alcune attività e sezioni di acquisti come i carburanti, tabacchi, valori bollati e “l’estrazione delle buste avverrà al termine di un evento dedicato”.