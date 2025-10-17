Ho combattuto la mia battaglia,

Ho terminato la mia corsa,

Ho conservato la fede.

Con la serenità di chi ha compiuto il suo cammino terreno, ha affidato la sua anima al Signore.

Maria Rita

Pisanu Ottolini

Ora che il cammino della vita si faceva più duro e sulla sabbia rimaneva solo un’orma, non era sola: era il Signore

che la sosteneva portandola tra le Sue braccia.

Ne danno il triste annuncio Luigi e i figli Nicola e Alice e i parenti tutti.

Si ringraziano Giorgia, Anna ed Enrico per le amorevoli cure prestate.

I funerali avranno luogo Sabato 18 Ottobre alle ore 15.00 nella Parrocchia di Sant’Eulalia.

Si ringraziano quanti vorranno unirsi nella preghiera.

