Nonnina travolta e uccise sulle strisce pedonali in via Quirra: arrestato un commerciante di Sestu

Aveva travolto col camion sulle strisce pedonali una novantenne. E ieri è stato arrestato. I Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato un 55enne del luogo, commerciante, censurato, in esecuzione all’ordinanza della misura cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari per omicidio colposo. I fatti risalgono all’incidente stradale del 4 novembre in via Quirra, quando l’uomo investì due donne che stavano attraversando la strada e una delle due, Vanda Gervasi, 90enne morì in seguito a causa di complicanze sanitarie. L’uomo in esecuzione della citata misura è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.