Rischia danni permanenti, “troppo tempo è passato da quando è stato male all’arrivo dei soccorsi”, nessun defibrillatore era presente in via San Martino, il luogo dove M. C. si è sentito male. Il fatto è avvenuto sabato mattina, un arresto cardiaco ha colpito il 50enne “sano, mai avuto problemi di salute e nessun problema al cuore” spiega la sorella. “Non mi do pace” esprime la donna che prega per il suo amato fratello al fine possa uscire al più presto da questa triste sorte che lo ha colpito.

E vuole avere più informazioni possibili riguardo l’accaduto, “più cose sappiamo e meglio è, non mi do pace”: chi era presente sabato mattina in via San Martino “può contattarmi al 3880557601. Vorrei sapere chi ha chiamato l’ambulanza e se conosce le tempistiche reali”.