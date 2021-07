L’appello: “Aiutate Ciro. E’ nel rifugio da una vita e ha visto morire i suoi amici”

Ospite a Radio Zampetta Sarda, Cristina Colombu; impiegata in un centro medico polispecialistico è la referente dell’ associazione Zampe d’oro odv che opera per il recupero di animali in stato di maltrattamento. Dal 2008 svolge il suo volontariato nel rifugio Mimì e Gogò di Assemini.

Fa un appello del cuore per Ciro: “Una vita nel rifugio, ha visto morire tutti i suoi amici. si sta lasciando andare, è sempre più depresso. Spero che qualcuno apra il suo cuore e la sua casa a Ciro.”

Cristina Colombu ci apre le porte dell’Associazione Zampe d’Oro e del Rifugio Mimì e Gogo’:

” L’ associazione Zampe d’oro è una piccola associazione che ha sede in Lombardia e poi ha diversi referenti sparsi un po’ per tutta Italia. Ci siamo conosciuti su Facebook nel 2010, mi ero appena iscritta e ho conosciuto una realtà che ancora mi era sconosciuta, ossia quelle dei canili lager, dei rifugi e degli animali che vivono vagabondando per la Sardegna. Così insieme a un gruppetto di ragazze conosciute su Facebook, abbiamo deciso di Costituirci ufficialmente Associazione per cercare di aiutare volontarie e altre associazioni e supportarli in situazioni di emergenza.

Da quel momento è iniziata la nostra avventura, ci autofinanziamo e cerchiamo di sopperire dove le autorità sono assenti, ci contattano continuamente per segnalarci animali in stato di maltrattamento e mi scrivono su messenger per chiedere il mio intervento la dove sono state avvisate le guardie zoofile, la polizia ma non si riesce a far nulla.

Io semplicemente vado con la faccia tosta, mi presento il più delle volte a famiglie normalissime che tengono gli animali in uno stato di degrado pauroso, convincendoli a cedermi l’animale. Una volta recuperato l’animale, viene sistemato in una pensione o in uno stallo a pagamento dove gli vengono prestate tutte le cure necessarie, e recuperato anche dal punto di vista comportamentale per poi cercare adozione.

Quando vengo contattata per una situazione di maltrattamento, mi inviano materiale informativo come video e foto dove è palese il maltrattamento dell’animale.

Ci parli di una situazione di maltrattamento che ti ha segnato particolarmente?

“Ho un ricordo che mi è rimasto praticamente nel cuore ed è quello di un dalmata, che viveva in un pezzettino di uno scivolo di un garage. Non è mai entrato in casa, gli lanciavano da mangiare dal muretto, questo cane ha vissuto così 14 anni, quando si è ammalato non riusciva più a nutrirsi perché non riusciva a sollevarsi.

Sono andata per parlare con queste persone che dapprima non mi volevano far entrare a vedere il cane, mi presento sempre con la massima calma e gentilezza, ho cercato di convincerli che era meglio per loro darmi il cane alla fine li ho minacciati di fare denuncia e portare alla luce questa situazione.

Il cane mi è stato dato dopo due giorni di tira e molla, un dalmata che pesava 11kg, potete immaginare in quale situazione era! Non si sollevava più, era in stato di denutrizione infatti aveva la temperatura a 34 e ricordiamo che la temperatura normale di un cane è tra i 38 – 39 gradi.

È stato ricoverato per una settimana sotto lampada e fluidi, e questo cane ha avuto una grandissima reazione. Ha fatto fisioterapia tutte le settimana e nutrito con cibo buono fino a trovare ospitalità in uno stallo a pagamento, dove è stato coccolato e amato per due anni.”

Come è possibile contribuire ad aiutarvi nel vostro operato?

Noi possiamo portare avanti il nostro operato grazie alle persone che si iscrivono alla nostra associazione diventando soci,

oppure anche grazie alle donazioni a distanza, o acquistando quello che noi facciamo e produciamo con delle donazioni.

Abbiamo due componenti dell’associazione che si dedicano a creare della bigiotteria , indumenti all’uncinetto, e con le donazioni che riceviamo per questi articoli interveniamo in tutte queste situazioni.”

Chi volesse dare una donazione come può contattarvi?

” Ci trovate su Facebook con la pagina;

ZAMPE D’ORO ODV sezione Cagliari

Cristina Layla Colombu

zdocagliari@gmail.com

Cerchiamo di aiutare i rifugi e volontari in difficoltà con raccolta cibo, inviando farmaci e fondi, praticamente tutto quello che serve.

Grazie a chi ci aiuta.

– Hai un appello del cuore da fare?

” Si per Ciro, è un cane del Rifugio di Assemini dove presto volontariato, Il Rifugio di Mimì e Gogo’.

Ok, non possiamo definirlo un bel cane. Con le sue zampette corte, busto lungo e bello in carne sembra un cane montato male. Forse è per questo che da tutta la sua vita vive in rifugio? Dieci lunghi anni senza aver conosciuto una vera casa, una famiglia per sé, coccole tutte per lui. Ma Ciro non vuole più stare in un box, uno dopo l’altro ha visto morire i suoi compagni adorati, Yoghi e Clarabella e lui ora passa le giornate guardando malinconico verso il cancello. Chissà, forse ancora sogna di varcarlo, vedere il mondo fuori, assaporarne gli odori. Ciro ha perso l’entusiasmo ed esce pochi minuti per poi rientrare triste nel suo box. Appena esce si precipita a cercare una carezza, si mette a pancia in su aspettando che qualcuno lo noti, ma nessuno ancora gli ha fatto varcare quel cancello. Ciro pesa 23 kg, ma con qualche sana passeggiata tutti i giorni diventerebbe un gran Figo. È sano, vaccinato e castrato, non va d’accordo con cani maschi e gatti, ma con le persone è dolcissimo. Ciro è obbediente e non sporca il suo box. Non lasciamo che si spenga nella sua rassegnazione. È sempre più depresso spero tanto che qualcuno apra il suo cuore e la sua casa a Ciro.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino #canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove