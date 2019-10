Chiaramonti, messa di trigesimo nel ricordo di Gigi Soma

“… e il cuore quando d’ un ultimo battito

avrà fatto cadere il muro d’ ombra

per condurmi, Madre, sino al Signore,

come una volta mi darai la mano…”

(Ungaretti)

Ad un mese dalla scomparsa del caro

Gigi Soma

avvenuta ad Ajaccio in Corsica, il giorno 27 agosto u.s. e dove riposa in pace accanto all’amata figlia Barbara a Sollacarò.

La moglie Dedeè, i figli, i fratelli, le sorelle, le nipoti e familiari tutti ringraziano tutti coloro che con presenza, fiori, scritti e affettuose parole hanno preso parte al loro dolore. Invitano quanti vorranno unirsi a loro in preghiera nella Santa Messa di suffragio che verrà celebrata domenica 6 ottobre alle ore 11,00 nella Chiesa di San Matteo in Chiaramonti.

Chiaramonti 05-10-2019

O.F. Agostino Meloni srl Via Tuveri 10/b Cagliari tel. 070487397