Carloforte, nate le piccole tartarughe: un altro nido di Caretta caretta si è schiuso

Lo spettacolo della natura si rinnova ancora una volta, questa volta nell’Isola di San Pietro: coinvolti dagli esperti i presenti in spiaggia che hanno ammirato e commentato il primo tuffo in mare delle baby tartarughe. Un’operazione che completa il ciclo: dall’individuazione del nido sino alla schiusa delle uova sono state scrupolosamente protette e vigilate al fine di salvaguardare la specie che ogni anno sceglie anche le coste sarde per deporre le uova. Un’operazione, quella degli addetti ai lavori, che merita di essere sempre evidenziata, come la premura di spiegare il gran lavoro che compiono per proteggere i nidi e semplificare la corsa delle tartarughe verso il mare. Sensibilizzare, quindi, verso il rispetto del fragile equilibrio della natura e degli animali, in pericolo più che mai a causa della mano dell’uomo.