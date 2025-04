Carbonia, sopralluogo della Commissione parlamentare Ecomafie nella discarica Genna Luas: allarme Inquinamento e smaltimento di rifiuti tossici, un ciclo di visite che ha coinvolto anche i siti di Buggerru, Piscinas e Montevecchio. Ieri mattina erano presenti le istituzioni locali durante il sopralluogo della Commissione d’inchiesta parlamentare sulle “attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari”, nelle realtà industriali e ad elevata criticità ambientale del Sulcis Iglesiente. La Commissione, rappresentata in delegazione dai deputati Gianni Lampis (di Fdi), Maria Stefania Marino (del Pd) e Pietro Lorefice (del M5S), ha iniziato la sua visita dalla discarica di Genna Luas – recentemente balzata agli onori delle cronache dopo aver ricevuto lo scorso 25 marzo una diffida dall’ente intermedio, ove ha incontrato i dirigenti della Glencore – Portovesme Srl, della provincia, dell’Arpas, delle forze dell’ordine e dei due Comuni territorialmente interessati dalla stessa.

In rappresentanza del Comune di Carbonia hanno presenziato l’Assessore dell’Ambiente Manolo Mureddu e il Comandante della polizia Locale Andrea Usai.

“La visita della Commissione di inchiesta è molto importante, dichiara l’Assessore Mureddu, perché testimonia l’attenzione delle istituzioni verso il territorio e le sue potenziali criticità sul fronte ambientale. La tutela dell’ambiente e dei cittadini è sempre prioritaria, tanto più in siti sensibili come Genna Luas, dai quali in questi anni hanno dipeso le sorti di un pezzo fondamentale di economia del nostro territorio. Pensiamo sia possibile conciliare la tutela dei cittadini sul fronte ambientale, con quella dei lavoratori e del lavoro”.