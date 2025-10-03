In mattinata un’auto che percorreva la S.S. 130 proveniente da Cagliari ha impattato un’auto che raggiungeva la rotonda dalla S.S.130 Dir. L’auto ha effettuato una traiettoria ellittica invadendo la corsia opposta, innescando una carambola che ha coinvolto entrambe le vetture.

Coinvolte una Fiat 500 ed una Mini che hanno riportato danni considerevoli. Illeso il conducente della Mini, mentre la conducente della Fiat 500 è rimasta in auto in attesa dei soccorsi.

Nel giro di pochissimi minuti è arrivata l’ambulanza da Decimomannu e si è proceduto a verificare le condizioni della donna alla guida della Fiat 500, che appariva comunque vigile.

La dinamica dell’incidente è stata impressionante ed ha rischiato di avere conseguenze molto più gravi per le autovetture coinvolte.

Viene confermata ancora una volta l’estrema pericolosità della cosiddetta “Rotonda della Morte”, un punto di snodo cruciale che continua a provocare incidenti.

Il limite di velocità posto prima della rotonda riesce solo in parte a far ridurre la velocità alle autovetture che percorrono la S.S.130 provenienti da Iglesias, che poi proseguendo verso la rotonda provvedono ad accelerare all’altezza dell’ingresso per

l’abitato di Decimomannu, mettendo ad alto rischio di collisione il flusso di autovetture provenienti da S.Sperate, che attraversano la S.S. 130 e si dirigono verso Cagliari.

Di estrema pericolosità altresì il movimento di autovetture che, provenendo da Cagliari in direzione Iglesias, rischiano la collisione con le autovetture che provengono dalla S.S 130 dir., come è accaduto nella prima mattinata di oggi.