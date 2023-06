Capoterra, anche a luglio il telelaser Trucam in azione nelle strade: occhio alle multe

Al fine di garantire il rispetto dei limiti di velocità, al fine di prevenire i sinistri stradali, il comando di polizia Locale di Capoterra, guidato dalla Roberta Maxia, informa che provvederà ad effettuare il controllo elettronico della velocità, con apparecchiatura denominata “Telelaser – TruCam” secondo il seguente calendario che potrà essere oggetto di variazioni in relazione alle esigenze di servizio:

➢ 03/07/2023 ore 09.00 – 13.00 15.30 – 20.00 – strada statale 195.

➢ 04/07/2023 ore 09.00 – 13.00 15.30 – 20.00 – loc. Tanca Sa Turri.

➢ 06/07/2023 ore 09.00 – 13.00 15.30 – 20.00 – strada comunale Santa Barbara.

➢ 07/07/2023 ore 09.00 – 13.00 15.30 – 20.00 – loc. Tanca Sa Turri.

➢ 10/07/2023 ore 09.00 – 13.00 14.30 – 20.00 – strada statale 195.

➢ 12/07/2023 ore 09.00 – 13.00 15.30 – 20.00 – prolungamento di via Trento.

➢ 13/07/2023 ore 09.00 – 13.00 14.30 – 20.00 – via Serpentara.

➢ 14/07/2023 ore 09.00 – 13.00 15.30 – 20.00 – strada statale 195.

➢ 17/07/2023 ore 09.00 – 13.00 14.30 – 20.00 – loc. Tanca Sa Turri.

➢ 19/07/2023 ore 09.00 – 13.00 14.30 – 20.00 – strada comunale Santa Barbara.

➢ 20/07/2023 ore 09.00 – 13.00 14.30 – 20.00 – via Serpentara.

➢ 24/07/2023 ore 09.00 – 13.00 14.30 – 20.00 – prolungamento di via Trento.

➢ 25/07/2023 ore 09.00 – 13.00 14.30 – 20.00 – strada comunale Santa Barbara.

➢ 27/07/2023 ore 09.00 – 13.00 14.30 – 20.00 – loc. Tanca Sa Turri.

➢ 31/07/2023 ore 09.00 – 13.00 14.30 – 20.00 – via Serpentara