Caos rifiuti a Cagliari: lavoratori e studenti bloccati dai camion della spazzatura alle 8 del mattino in mezza città

Ritirare la spazzatura (incredibilmente) alle 8 del mattino, quando tutta la città si muove per andare al lavoro e a portare i figli a scuola? Fatto. A Cagliari succede anche questo. Non solo la città è sporca, ma è anche ostaggio di decisioni, contratti e appalti che la stritolano in un meccanismo di disservizi assurdo.

Questa mattina si sono moltiplicate le segnalazioni da più parti della città da parte di cittadini esasperati dal fatto di essere bloccati da camion per il ritiro della spazzatura, alle 8 del mattino, in pieno giorno, con tutti i disagi che si aggiungono a quelli già provocati in abbondanza dai cantieri e dalle deviazioni. Persino gli scuolabus, con i bambini a bordo, come potete vedere dalle immagini, sono rimasti bloccati, e c’è anche da dire che con il caldo che inizia a farsi sentire sostare vicino a spazzatura a cielo aperto qualche problema igienico lo crea.