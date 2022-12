Cane ucciso da un allevatore a Serdiana: la denuncia nazionale degli animalisti

Anche LNDC Animal Protection sporge denuncia contro il pastore che, alcuni giorni fa, ha imbracciato il fucile e ucciso con un colpo di arma da fuoco il cane della titolare di un agriturismo di Dolianova: stavano facendo una passeggiata nelle campagne di Serdiana, il cane si sarebbe allontanato dalla sua compagna umana e avrebbe disturbato le pecore dell’allevatore che non ha esitato a sparargli, caricando poi la carcassa dell’animale in auto, così come accertato dai Carabinieri.

“Posso solo immaginare la disperazione e la rabbia che prova adesso la proprietaria di questo povero cane, a cui va tutta la mia solidarietà”, ha commentato Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection, che ha proseguito: “Deve essere stato terribile per lei apprendere come il suo cane sia stato freddato in questo modo. Chi è così spietato e crudele da uccidere a sangue freddo un cane inoffensivo è un mostro e una persona davvero pericolosa, abituata a sparare senza farsi alcuno scrupolo nello spezzare una vita che per qualcun altro ha un valore inestimabile. Ci auguriamo che il colpevole paghi per questo gesto così grave e ingiustificato”.

“Abbiamo denunciato l’uomo per il reato di uccisione di animali aggravato da motivi abietti o futili”, ha aggiunto Alessandra Itro, avvocato LNDC Animal Protection “. “Ricordiamo che l’art. 544-bis del Codice Penale prevede una pena da 4 mesi a 2 anni per chi uccide un animale senza necessità e per crudeltà”.