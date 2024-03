Cagnolina in fuga a Villaspeciosa: per Leonella non c’è posto nel canile

Cagnolina in fuga, ama vagabondare per le vie del paese ma le norme per il benessere animale e la sicurezza dei cittadini non lo consentono: l’appello lanciato fal sindaco, “cerchiamo disperatamente il proprietario; il canile e’ saturo e non riesce a ricevere altri randagi”. Si chiama Leonella, conosciuta in paese poiché, durante le sue numerose fughe da casa, non disdegna coccole e carezze dai passanti che, spesso, segue. Alla stazione dei treni come alla fermata del bus, la sua presenza non passa di certo inosservata. Ha un proprietario, qualche giorno fa, sempre il sindaco Gianluca Melis, aveva rivolto un appello al fine di far tornare la cagnolina a casa. Missione compiuta, ma dopo un giorno era nuovamente in giro per il centro abitato. Una pratica vietata agli amici a quattro zampe, ossia quella di vagabondare da soli, sia per salvaguardare l’incolumità dello stesso animale che la sicurezza degli abitanti: basterebbe un attraversamento nel momento sbagliato per finire sotto le ruote di un mezzo in corsa o di quelle di un treno. Insomma, passeggiate si ma con guinzaglio e padrone al seguito. Ieri l’ennesima segnalazione di Leonella e la richiesta, da parte di Melis, al fine di recuperare l’animale che, a tarda sera, si trovava all’interno dell’area cani situata presso il campo sportivo di via Iglesias.