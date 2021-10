Cagliari-Venezia, i rossoblù inseguono la prima vittoria in campionato nel giorno del compleanno di mister Mazzarri

Il mister rossoblù Walter Mazzarri compie oggi 60 anni e spera di festeggiare con i tifosi la prima vittoria di campionato del Cagliari, stasera alle 20.45, contro il Venezia. Una carriera da incorniciare quella di Mazzarri: dalla strepitosa salvezza con la Reggina, partendo da ben undici di punti di penalizzazione – alle gioie alla guida della Sampdoria, portata sino in Europa; dal quadriennio “magico” con il Napoli – con la conquista della Coppa Italia e le brillanti notti di Champions – alla panchina dell’Inter. Ancora: l’esperienza in Premier League con il Watford; il Torino dei 63 punti (record per i granata in A dall’introduzione dei tre punti a vittoria), trascinato sino al 7° posto finale in classifica.

La carriera di Walter Mazzarri è stata sempre caratterizzata da un’incessante ricerca della sfida. Il tecnico livornese ha scelto così ora di ripartire da Cagliari: senza proclami, ma con serietà e totale dedizione alla causa. Meticolosità, tanto lavoro dentro e fuori il campo, con l’obiettivo di far crescere la squadra e accompagnarla al raggiungimento dei più alti traguardi possibili, e l’augurio è che naturalmente ci riesca anche qui in Sardegna.

Il Cagliari insegue dunque la prima vittoria in questo campionato. All’Unipol Domus arriva il Venezia, i rossoblù dovranno dimostrare di essersi lasciati alle spalle i fantasmi della precedente gara casalinga contro l’Empoli: sarà uno scontro da vincere, per migliorare la classifica e cercare di dare una scossa alla stagione. Ma certo il Venezia non vuole fare la parte della vittima designata: è una squadra con una sua fisionomia ben definita e non molla mai. Cagliari e Venezia tornano ad affrontarsi in Serie A, questa sera alle 20.45, dopo 21 anni: il primo match risale al novembre 1966, 4-0 per i rossoblù all’Amsicora. Nei successivi cinque incontri, i lagunari sono rimasti imbattuti. Il Venezia ha messo a segno sin qui 4 gol, il peggior attacco della Serie A.