Primo Anniversario

Ad un anno dalla scomparsa

del caro

Antonio Contu

I familiari tutti invitano ad unirsi in preghiera nella Santa Messa che verrà celebrata lunedì 20 Febbraio alle ore 17:00 presso la Parrocchia Santa Maria del Suffragio in via Flavio Gioia in Cagliari.

AGENZIA FUNEBRE DON BOSCO 3887869350

Piazza Giovanni XXIII 63/65 Cagliari