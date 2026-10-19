La Criticità Ordinaria interesserà anche la zona di Cagliari. Prescrizioni particolari per Pirri.

Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico per temporali dalle 00,00 alle 9,00 di martedì 20 ottobre 2026

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico per temporali con Criticità Ordinaria (Allerta Gialla) in vigore dalle 00,00 alle 9,00 di martedì 20 ottobre 2026.

Per lo stesso arco temporale, il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione:

non scendere nei piani interrati o seminterrati;

non uscire di casa;

allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati

L’Amministrazione ribadisce l’invito rivolto a cittadine e cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.

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