Cagliari, la solidarietà trionfa all’Azuni: “Insieme ai miei alunni doniamo cibo ai poveri”

Di



apertura

Ha 33 anni ed è professore all’Alberghiero, Andrea Tronu. Da 4 anni, con la Caritas, organizza eventi per i più bisognosi: “Raccogliamo doni e cibo e cuciniamo per loro. Non bisogna aver paura di chi arriva da lontano e ha bisogno”. GUARDATE la VIDEO INTERVISTA