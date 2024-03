Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, schianto in viale Colombo: danneggiati due ficus, il Comune interviene per salvarli. Intervento sue due ficus in viale Colombo danneggiati a causa di un sinistro stradale. A seguito di un sinistro stradale che si è verificato oggi, sabato 30 marzo 2024 e che ha causato l’asportazione di due branche di altrettanti esemplari di ficus a dimora nello spartitraffico centrale di viale Colombo, l’impresa appaltatrice del verde cittadino ha proceduto alla rimozione del materiale vegetale e alla disinfezione delle ferite degli alberi. La stabilità delle due alberature è stata verificata e resterà sotto stretto monitoraggio nei prossimi giorni in modo da scongiurare rischi per l’incolumità pubblica.