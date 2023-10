Cagliari, la Stella Marina al top nel Gambero Rosso: il ristorante tempio di Gigi Riva nella prestigiosa guida

La Stella Marina di Montecristo fa il suo ingresso ufficiale nella guida del Gambero Rosso. Il ristorante di pesce di Cagliari, diretto da Giacomo Deiana in via Sardegna e conosciuto per essere il tempio di Gigi Riva, conquista un posto nella prestigiosa guida. Si tratta di un riconoscimento importante per un locale salito alla ribalta, da decenni, anche grazie a Rombo di Tuono: ancora oggi in tanti chiedono di potersi accomodare al tavolo di Riva. Sono 66 le insegne e 15 i ristoranti inseriti nella guida, tra giudizi eccellenti confermati e qualche new entry. Ci sono la trattoria Armidda di Abbasanta di Roberto Serra che conferma il risultato dello scorso anno, giudizio eccellente anche per il bistrot Cucina.eat a Cagliari di Alessandra Meddi e, sempre nel capoluogo sardo, premio speciale Ferzo Wines per qualità e prezzo, insieme a Josto di Pierluigi Fais.

Due forchette e punteggio massimo per Somu al Club Hotel Baja Sardinia e Dal Corsaro di Cagliari, poi Luigi Pomata, I Sarti del Gusto e Josto sopra gli ottanta punti. A ottanta Musciora e La Saletta di Alghero, Chiaroscuro e Is Femminas di Cagliari, Sa Cardiga e Su Schironi di Capoterra, Da Nicolò a Carloforte, Il Fuoco Sacro del Petra Segreta Resort e Il Mattacchione di Olbia, Fradis Minoris di Pula e Mema di Pula. Oltre alla già citata Stella Marina si aggiungono alla lista dei ristoranti al top Leopardi di Cabras, Amano, Terra del Palazzo Tirso-Mgallery a Cagliari, Ispinigoli di Dorgali, Il Cinghialetto di Fonni, Villa di Chiesa e Zenith di Iglesias, Su Murruai di Riola Sardo e Arieddas-La Cucina della Marmilla di Sanluri.