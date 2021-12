Cagliari, la magia dei doni per il “Miracolo di Natale”: tanti panettoni e pandori già sulla scalinata di Bonaria

La venticinquesima edizione del “Miracolo di Natale”, organizzato da Gennaro Longobardi insieme alla Caritas, fa già boom. Sono tantissimi i doni arrivati al centro diocesano di via Po 61 a Cagliari e negli altri ventuno Comuni coinvolti, tra i quali spiccano Quartu, Selargius, Decimomannu e Sestu. Anche la scalinata di Bonaria, per l’occasione, è stata riempita di panettoni e pandori. Per donare ci sarà tempo sino alle ventuno, la speranza è di battere il record dell’anno scorso, quando sono state raccolte trenta tonnellate di doni per le famiglie sarde più bisognose. Lo stesso organizzatore, Gennaro Longobardi, in un video realizzato poche ore fa invita a “fare in modo che sia la più bella, la più grande e la più forte edizione del miracolo di Natale”.