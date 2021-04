Cagliari, la disperazione di Marcella: “Vivo con la cantina allagata e il Comune non mi aiuta”

Una cantina che potrebbe essere utilizzata come piscina: a Radio CASTEDDU, Marcella Ruggiu, 60 anni di Cagliari: “Caro comune i tuoi affittuari non vogliono risolvere il problema e c’è il pericolo che il soffitto possa crollare”.

Una problematica abbastanza complessa che interessa un condominio popolare in via Emilia. “Io ho comprato l’appartamento dove vivo e già qualche anno fa si è presentato lo stesso problema. Ho segnalato al comune il problema ma alla fine ho fatto eseguire i lavori a spese mie. Ho fatto dei lavori per cercare di riparare al meglio quello che si poteva riparare, però non sono bastati perché, sicuramente, erano da sostituire i tubi interni, cosa che i vicini non hanno voluto fare.

Per tutto questo tempo è andato bene fino a 10 giorni fa che il problema si è ripresentato. L’altra volta ho speso quasi 500 euro e questa volta non lo faccio. Ho perso tutto quello che avevo riposto in cantina dalla parte in cui si è allagata poiché è in pendenza. L’inquilino, che presumibilmente ha il danno, non vuole risolvere il problema. Ho inviato mail a un architetto del comune e all’ufficio protocollo, ho chiamato i vigili del fuoco che sono venuti sabato e hanno riscontrato il pericolo, spiegando che non possono fare nulla ed è giusto segnalare al comune.

La cantina, ribadisco, è di mia proprietà ma gli appartamenti sopra la cantina sono affittati dal comune”.

Risentite qui l’intervista a Marcella Ruggiu di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

