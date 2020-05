Bonus regionali, oltre 7 mila domande a Cagliari: sabato via ai pagamenti

Sono 7 mila e 400 le domande per i bonus regionali a Cagliari. I pagamenti saranno erogati a partire da sabato. Coi soldi stanziati dalla Regione potrà salire fino a 800 euro il sostegno per le persone che hanno subito un danno dall’emergenza covid.

Oggi in consiglio comunale il sindaco Paolo Truzzu ha presentato il bilancio. Un bilancio tecnico a causa dell’emergenza covid in corso: sarà appesantito dai nuovi costi legati all’appalto dell’Igiene del Suolo, sono in aumento i fondi per l Cultura. E ci sono poi 55mila euro portare a conclusione piano del Paes, 200mila euro per le divise della polizia municipale e un aumento anche per i micronidi.

Ci sono poi 100mila euro per la candidatura di Cagliari capitale verde e fondi per la festa di Sant’Efisio. L’ipotesi è quella di organizzare più avanti un evento di ringraziamento in città e 140 mila euro per Natale, importante anche come messaggio di speranza.

L’aula ha anche detto sì alla demolizione con ricostruzione e aumento volumetrico di un palazzo in via Tuveri e all’ordine del giorno della commissione Attività produttive (presidente Pierluigi Mannino, Fdi) al piano per il rilancio del tessuto commerciale cittadino: sgravi sulle imposte comunali e riduzione degli affitti dei locali commerciali. Nuovi spazi all’aperto e previste anche aree di cortesia all’esterno per agevolare gli accessi contingentati nei negozi.

Sì anche a un ordine del giorno sulla ripresa dell’attività scolastica e sugli interventi da effettuare nelle scuole per la ripresa dell’attività didattica sia per quanto riguarda l’edilizia e i protocolli, ma anche tramite un’app sui servizi erogati come mensa, scuolabus e comunicazioni scuola famiglia.