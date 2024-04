Auto e moto d’epoca in piazza: al via a Pula il “Vintage festival”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A partire dalle 11,00 oggi a Pula nella Piazza Tina Anselmi la Prima Edizione del ” Vintage Fest ” , un autentico viaggio attraverso il tempo alla riscoperta dell’ affascinante mondo del Vintage .

L’ evento organizzato dall’ Assessorato al Turismo e dalla Pro Loco del Comune di Pula proporrà ai visitatori un intenso programma che si svolgerà sin dal mattino , proseguirà per tutto il pomeriggio per finire poi a tarda sera. A partire dalle ore 11,00 sarà possibile ammirare un’originalissima selezione di auto e motoveicoli d’ epoca con esemplari di assoluto valore che hanno fatto la storia del motorismo storico italiano ed internazionale.

Contemporaneamente si potrà visitare il ” Mercato Vintage” con esposizione di oggetti d’ epoca , ricambi di auto e moto storiche , opere d’arte , creazioni artigianali , Body Painting e “Street Food ” .Alle 15,30 il tour degli auto e motoveicoli d’ Epoca attraverserà il centro storico dell’ abitato per giungere poi a Nora

dove i mezzi storici verranno esposti al pubblico . Successivamente il corteo farà ritorno nella Piazza Tina Anselmi dove le autovetture e le moto si schiereranno in esposizione statica . Dalle 17,00 il via alla musica con ” Willy Pulp Dj Set vinilico ” . Alle ore 20,00 spazio ad un prestigioso ” Monologo Teatrale” che vedrà protagonista Giada Angioni ed infine a partire dalle 20,30, il Tributo Live ai Nomadi con ” Il Clan dei Mercanti e Servi “.

Una serata musicale sicuramente originale ed affascinante per tutte le età. Un evento per tutti , all’ insegna della passione per il Vintage che sicuramente ci regalerà momenti di autentica emozione e che sarà assolutamente da non perdere.