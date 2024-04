Assemini, la dea fortuna bacia Francesco: 26mila euro ad ‘Avanti un altro’

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da Sassari ad Assemini il bottino di “Avanti un Altro” bacia ancora la Sardegna: questa volta è Francesco a sbancare il gioco nazionale, porta a casa ben 26 mila euro.

È andata in onda ieri la puntata che ha avuto come protagonista indiscusso il giovane asseminese: i suoi concittadini non hanno esitato a fare il tifo per lui. Ha risposto a tutte le domande, al contrario, di Paolo Bonolis, un target che, da casa, sembra semplice da affrontare e che, invece, mette ko anche le menti più astute. Ma non quella di Francesco che è riuscito a mantenere la concentrazione giusta e, alla fine, si è aggiudicato la somma spettante. La fortuna, qui, non conta, serve solo la bravura che di certo non è mancata: soddisfazione, quindi, e un gruzzoletto che, con i tempi che corrono, è ben accetto più che mai.