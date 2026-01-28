Selargius, ancora campioni di ballo: Matilde Bilotta, 18 anni, si qualifica al 4° posto nella gara dei 2 e 3 balli allo UK Championship. Dopo essersi classificata 3a all’International di Londra, una delle più grandi competizioni a livello mondiale, l’allieva della scuola di ballo, che studia con i maestri professionisti e giudici di livello internazionale Matteo Cossu e Liuda Menlyk, ha dimostrato bravura e talento a livello internazionale.

“Noi commentiamo sentendoci orgogliosi del risultato ottenuto ma soprattutto di tutto l’impegno che Matilde, e gli altri allievi, mettono in sala durante gli allenamenti e le lezioni private.

Un ringraziamento particolare va anche ai genitori che li supportano durante il loro bellissimo percorso” spiegano i maestri.