All’insegna delle tradizioni sarde: “Is Animeddas” il 31 ottobre a Monserrato

Organizzato dal Comune e dalla Pro Loco locale, la sera, in cui solitamente si festeggia Halloween, in città si vivrà il rito che anima la festività dei morti e che si tramanda, ancora oggi, in diversi centri dell’Isola.

Il ritrovo è alle ore 17,30 in piazza Maria Vergine, alle 18,30 è previsto l’arrivo presso i giardinetti di via del Redentore. A seguire, spettacolo di magia e animazione con Harry Palmieri.

Niente “docetto o scherzetto”, quindi, bensì “seus benius po is animeddas, mi das fait po praxeri is animeddas”: caramelle e frutta secca, per i più piccoli, saranno, insomma, assicurate.