Adotta un cane dal canile di Cagliari: “Una nuova vita fuori per la cucciola Snoopy”

Snoopy è una cucciola di mix levriero di 5 mesi e mezzo, di taglia media (peso stimato da adulta circa 12 kg) entrata in canile a maggio 2022 in seguito a un abbandono (è stata trovata insieme ai suoi 8 fratelli, chiusa in una scatola, in prossimità del canile). Al suo ingresso in canile Snoopy si presentava denutrita e con una forte dissenteria che è andata avanti per circa 6 settimane nonostante le terapie costanti a cui tutta la cucciolata è stata sottoposta. Questo ha comportato un periodo di attività limitate all’interno della struttura che hanno incentivato la sua timidezza. Attualmente Snoopy esce regolarmente per le attività ludiche e ricreative nelle aree sgambamento, interagisce e socializza con altri cani diversi dai suoi compagni di box nonché con lo staff di operatori che si occupano di lei. Snoopy è la cucciola più socievole di tutta la sua cucciolata, cerca sempre l’interazione con gli operatori e preferisce interagire con le persone anziché intrattenersi a giocare con i suoi simili al prato.

Snoopy non ha esperienza della vita fuori dal canile, deve imparare ad andare al guinzaglio e deve poter affrontare progressivamente le difficoltà che la vita in contesto urbano presenta. Per Snoopy si cerca una famiglia di persone giovani o adulte (non è adatta a famiglie con bambini sotto i 12 anni di età), residente preferibilmente in casa con giardino o appartamento, eventualmente in compagnia di altri cani, che le consentano di conoscere il mondo poco alla volta e che abbiano la pazienza di rispettare i suoi tempi, consapevoli che non potranno portarla a fare passeggiate in contesti caotici/urbani fin dai primi giorni di vita in famiglia. Snoopy si cede vaccinata, in possesso di microchip e con obbligo di sterilizzazione che avverrà gratuitamente presso il Canile di via Po una volta che la cucciola avrà raggiunto l’età giusta per affrontare l’intervento.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]

