Adotta dal canile di Cagliari: una dolce casa per l’affettuosissima Coca

Coca è una giovane simil pit-bull di circa due anni, di taglia media (pesa circa 21 kg) entrata in struttura a Giugno 2021 in stato di denutrizione, con le unghie lunghissime e un atteggiamento molto irrequieto. Coca in canile ha ripreso peso, è in gran forma ed è diventata molto bella è muscolosa, è stata sterilizzata e ha imparato ad andare al guinzaglio. Coca è in costante movimento, per noia tende ad essere distruttiva ed abbaiona, ragion per cui si cerca per lei una famiglia di persone giovani e dinamiche, residenti in casa con giardino, amanti delle attività all’aperto che le facciano fare la giusta attività fisica quotidiana. Coca è una cagna estremamente affettuosa con le persone, un filino esuberante (salta spesso addosso, la si sconsiglia per questo motivo a persone anziane o famiglie con bambini piccoli) ma disposta ad imparare le regole di buona educazione, cerca soltanto una famiglia paziente che le dedichi del tempo e le doni l’affetto che finora le è mancato. Coca si cede in adozione in possesso di microchip e vaccinazioni in corso di validità.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]

