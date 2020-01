Addio a Sandro Maugeri, mago dell’agopuntura e medico stimatissimo a Cagliari: “Noi, privilegiati per averti avuto con noi”. Era un medico conosciutissimo, specializzato nell’agopuntura in particolare tra Cagliari e Selargius. Il commovente messaggio su fb dei suoi familiari: “Hai scelto.

Il cielo è azzurro e trasparente. Perfetto per mettersi in viaggio.

In un nuovo giorno di un nuovo mese di un nuovo anno di un nuovo decennio. Si viaggia leggeri, i bagagli rimango a terra, con l’augurio che siano utili a chi rimane .

Ci hai fatto abituare pian piano all’idea che avremmo dovuto andare oltre. Ancora un atto di generosità, la stessa che ti ha contraddistinto in questo tempo che abbiamo camminato insieme.

Non hai saputo smentirti: tutto è perfetto.

Sei e resterai il mentore, il padre, il fratello, il saggio consigliere che tutti dovrebbero avere la fortuna di incontrare.

Noi ci sentiamo privilegiati.

Grazie per tutto l’AMORE”.