A Torre delle Stelle parte il servizio del 118: l’amministrazione di Maracalagonis mette a disposizione i locali e l’Associazione Sinnai Soccorso ODV mezzi e attrezzature per svolgere l’attività a disposizione

dei cittadini che si trovano a Torre e nei dintorni.

La sindaca Francesca Fadda: “Vista la difficoltà a livello regionale del Servizio di Guardia Medica, l’Amministrazione Comunale ha dato la disponibilità di un locale denominato Club House, sito in Via Sagittario, 32/34, Maracalagonis in Loc. Torre delle Stelle”. Una carenza di personale medico cronica che mette in difficoltà molti territori, cittadini costretti a dover emigrare da un comune all’altro in cerca del dottore che presta servizio la notte e durante i festivi. Ben accolta, dunque, la richiesta messa in atto dall’Associazione Sinnai Soccorso ODV con la quale si da il via all’importante servizio sanitario, quello del 118, “fondamentale per la sicurezza e sanità pubblica, soprattutto nel periodo estivo dove la presenza dei cittadini nella località turistica aumenta in modo considerevole”.

Parole di ringraziamento verso AREUS 118 e l’associazione “perchè ha istituito il servizio in emergenza con ambulanza collegato con il 118 in località Torre Delle Stelle per il periodo dal 5 giugno al 30 settembre e ha trovato la nostra piena collaborazione”.