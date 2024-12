Selargius – A Su Planu 3 cani liberi di vagabondare in giro per il quartiere: inseguono e puntano gli altri animali a passeggio con i padroni, ieri mattina l’ultimo episodio capitato a una donna. “Si è spaventata tanto e non ha avuto la prontezza di chiamare qualcuno”.

Soprattutto un maremmano, grande di stazza, anche se, come gli altri due animali, “magri e affamati” sono stati molto spesso avvistati per le vie del quartiere e non solo: “Siamo imprigionati con i nostri cani, perché il maremmano è spesso nel Parco Ambulanze. Abbiamo optato per l’area verde di Via Petrarca, ma lo abbiamo ritrovato di fronte e siamo corsi via.

Si muove molto velocemente, impossibile fare una segnalazione in tempo reale. Anche perché siamo troppo occupati a mettere in salvo noi ed i nostri cani” spiega un residente. Ieri mattina, invece, verso le 10,30, una donna a passeggio con il cane di famiglia è stata inseguita “da uno di loro, bianco verosimilmente un simil maremmano. So che non è l’unica a cui è successo, e potrebbe finire veramente male soprattutto per qualche cagnolino”. Una preoccupazione, insomma, non indifferente per la sicurezza delle persone e degli altri animali che potrebbero essere attaccati dai cani liberi. Non solo: sembrerebbe che gli esemplari in questione siano provati, magri e affamati, e ciò ha catturato l’attenzione di chi ha a cuore il benessere animale di tutti, compreso quello di questi cani avvistati a Su Planu.