A Sestu apre la più grande clinica di riabilitazione psichiatrica della Sardegna

Apre a Sestu la più grande clinica di riabilitazione psichiatrica della Sardegna, con 32 posti residenziali e 40 diurni. Una struttura indispensabile per il territorio, che aprirà entro due mesi e diventerà il punto di riferimento dell’intera regione. La struttura sarà presentata in occasione del convegno internazionale in programma il 23 e 24 giugno proprio all’interno della nuova struttura, realizzata dalla società Paracelso Riabilitazione in località More Corraxe. Nel convegno si parlerà del ruolo e dell’importanza che nel territorio stanno assumendo i centri e le cliniche di riabilitazione per le persone colpite da forme di disabilità mentale e le nuove frontiere mediche per una sempre più efficace qualità dell’assistenza. Il convegno è organizzato da una rete costituita dalla Paracelso Riabilitazione, guidata dall’amministratore delegato Marco Isola, dalla Fondazione Centro Servizi alla Persona, di cui è presidente Pier Sandro Scano, e dalla Fondazione A18, diretta Da Paola Scano e Franco Meloni. In particolare, si confronteranno alcuni casi di gestione all’avanguardia in Italia e all’estero, ad esempio in Israele, nell’integrazione tra le attività delle cliniche e delle comunità nella gestione e nelle pratiche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Una sessione del convegno sarà dedicata al rapporto tra i disturbi del neurosviluppo e la qualità della vita e i diritti dei pazienti, con un’attenzione particolare rivolta alle persone con autismo. Tra i relatori presenze importanti in campo internazionale come la professoressa israeliana Dana Roth e la professoressa Paola Carozza.

Oltre alla clinica psichiatrica, già dotata di accreditamento regionale, il seminario sarà anche l’occasione per presentare e far conoscere le strutture e le altre attività degli organizzatori, che potranno essere visitate nella mattina del 24: il Centro abilitativo per i disturbi dello spettro autistico di Villamar, residenziale e semi-residenziale, realizzato e gestito dalla Fondazione C.S.P., attivo dall’inizio dell’anno; il Centro abilitativo per i disturbi dello spettro autistico di Monastir, residenziale e semi-residenziale, operante da alcuni anni e in fase di trasferimento nella nuova struttura di Selargius, realizzato e gestito dalla Fondazione A18.