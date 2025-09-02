Selargius – Niente volo salva vita, anche oggi è stato rimandato a domani: “La causa? Il maltempo. Ieri è stata per una urgenza e domani?”. Massimo Conti attende il trasferimento a Padova per un intervento urgente che in Sardegna non è possibile effettuare. La disperazione della sorella Francesca Conti: “Ho il timore di essere chiamata per dirmi che niente è più possibile fare”. “Ha uno squarcio anomalo tra trachea e esofago, lui è sempre più debole”: in seguito alla tracheostomia si è generata una fistole, necessario l’intervento chirurgico che dovrà essere effettuato a Padova. Il team di esperti attende Massimo Conti da ieri, ma nemmeno oggi il volo con l’elisoccorso è partito”.
Rabbia, disperazione e preoccupazione: un mix di sentimenti da parte dell’amata sorella che spera, chiede che il fratello possa essere trasferito dalla clinica chirurgica di Sassari all’ospedale di Padova.
“Il 19 luglio (prima foto) interagiva con noi, ora (seconda foto risalente a pochi giorni fa) è molto provato. Non c’è un’altra soluzione, un aereo militare per esempio, per trasferire mio fratello?” si inerroga Francesca Conti. Solo qualche giorno fa era stata annunciata la possibilità dell’intervento
Selargius, per Massimo Conti è imminente il viaggio della speranza, ( c’è l’ok da Padova – Casteddu On line https://share.google/W0xHtOSnIlUYyQv12 ) ma a oggi non è ancora stato trasferito nemmeno oltremare.
