A Pimentel la presentazione del progetto “My home green” e un dibattito sulle microplastiche

PQuesto pomeriggio alle ore 18,00 , a Pimentel presso l’ Ex Monte Granatico ,verra’ presentato il Progetto ” My Home Green ” , preceduto dall’ analisi di un argomento molto importante il grave problema delle Microplastiche , un nemico invisibile ma dall’ impatto devastante . L’ evento organizzato dal Comune di Pimentel e dall’ Unione Comuni della Trexenta vedra’ la partecipazione del Dott. Damiano Aresu ,Sindaco di Pimentel e del sig. Alessio Piras Sindaco di Selegas e vice presidente dell’ Unione dei Comuni della Trexenta. Lo scopo degli ideatori del progetto” My Home Green”, ovvero Mariella Cherchi e Francesco Arru impegnati da anni in settori orientati alla sostenibilita’e al rispetto dell’ ambiente , e’ quello di creare una vera e propria campagna di sensibilizzazione a carattere divulgativo con l’ obiettivo di veder realizzate nei prossimi cinque anni in Sardegna, circa diecimila abitazioni a basso impatto ambientale , partendo dalla eliminazione della plastica delle bottiglie per l’ acqua potabile . La presentazione del progetto verra’ preceduta da un argomento di grande attualita’, ma purtroppo ancora sottovalutato , ovvero ” Le microplastiche … un nemico invisibile “.

Si analizzeranno tutta una serie di informazioni e di dati tecnici necessari per comprendere meglio le conseguenze a medio e lungo termine della degradazione della plastica nell’ ambiente sia quello marino che terrestre . L’incontro si pone l’obiettivo di sensibilizare quante piu’ persone possibili sulla responsabilita’ individuale verso l’ambiente e l’impatto sull’ inquinamento dello stesso .