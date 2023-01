A Monserrato vince la tradizione, torna Su Fogadoni dopo 3 anni di stop

A Monserrato torna “Su Fogadoni”, antica e sentita tradizione in città che, a causa del covid, ha subito uno stop di tre anni. Una serata non come le altre sarà per la città che aspetta da anni, oramai, l’appuntamento che richiama centinaia di persone. Quest’anno è particolarmente attiva anche la collaborazione da parte delle istituzioni che hanno contribuito con tre mila euro per la buona riuscita dell’evento. “Continuano le manifestazioni a carattere culturale e tradizionale a Monserrato – spiega il sindaco – “Su Fogadoni” è un evento importante che può riprendere la luce, essere riproposta anche grazie alla nostra amministrazione che ha fatto rete con la Pro Loco, l’associazione “Sa Carriadroxia” e il “Gruppo Culturale Popolare” che si è sempre occupato di questo evento. L’amministrazione, quest’anno e gli anni futuri, si farà carico delle spese della manifestazione poiché crede vivamente nell’importanza di questa tradizione. Sarà presente anche Carlo Crispini con il suo gruppo che interpreteranno i balli sardi. La grande novità è quella di creare una vera e propria sinergia tra amministrazione comunale e le associazioni che non attraversano di certo un bel periodo dal punto di vista economico. Questo è solo l’inizio: accoglieremo anche altre associazioni che vorranno unirsi per eventi futuri”.

Un impegno a 360 gradi quello da parte del Comune che non riguarda solo piazze, strade e marciapiedi ma si prefigge l’obiettivo di attivare, più che mai, la città e lo dimostra anche con l’intento di aiutare le associazioni locali le quali, con impegno e sacrificio, organizzano e portano avanti eventi e tradizioni. “Siamo molto orgogliosi di poter affiancare il “Gruppo Culturale Popolare”poiché si è rischiato che questo evento non fosse messo in atto, e sarebbe stato un gran peccato poiché è nel cuore di tutti i cittadini non solo di Monserrato. Un ringraziamento particolare ai presidenti Loredana De Montis, Saverio Usai, Luciano Abis e Matteo Piras che siamo riusciti ad unire, a far lavorare insieme per la buona riuscita di questa manifestazione”. Appuntamento, allora, per il 28 gennaio in piazza Gennargentu che, tra balli e canti, si potranno gustare le prelibatezze locali.

“È nostra intenzione mantenere vivo e valorizzare il patrimonio storico culturale e tradizionale della nostra città e questo è uno degli appuntamenti che caratterizza Monserrato” specifica Emanuela Stara, assessora alla Cultura e alle Tradizioni Agricole, Vitivinicole e Popolari.