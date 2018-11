Tirrenia, Pili: “700 euro per un solo passeggero. Andare in Sardegna è roba da nababbi”

“Settecento euro per un solo passeggero nella tratta Genova Olbia, andata e ritorno. Le simulazioni della prenotazione sul sito ufficiale della Tirrenia e dell’agenzia autorizzata portano ad un prezzo che oscilla dai 720 euro ai 678 euro. Uno scandalo senza precedenti”.

Lo ha dichiarato il leader di Unidos Mauro Pili pubblicando la simulazione del costo del biglietto per un singolo passeggero nella tratta Olbia Genova e intorno, con la sola macchina, dimostrando una speculazione senza precedenti per il periodo delle prossime feste natalizie.

“Prenotare una attraversata da e per la Sardegna è roba per nababbi”, aggiunge, “Tutto questo con il vergognoso silenzio del Presidente della Regione e del Ministro dei trasporti che risultano complici di questa imponente speculazione ai danni della nostra isola.

Basterebbe solo questa simulazione, per non parlare della quotazione di una famiglia di 4 persone oltre i mille euro, per comprendere lo spirito con il quale è gestita questa pseudo continuità territoriale”.

Ultima modifica: 6 novembre 2018