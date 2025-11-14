Sestu, in caso di emergenza o allerta meteo scatta il 𝐓𝐞𝐭𝐫𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭: nuovo strumento messo in campo dal Comune per la sicurezza dei cittadini.

L’Assessore Roberta Argiolas: “𝐃𝐚 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢 𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐢”.

È attiva la registrazione al nuovo sistema di avviso 𝐓𝐞𝐭𝐫𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭, “uno strumento che abbiamo voluto fortemente per proteggere la nostra comunità e avvisare in tempo reale in caso di emergenze o condizioni meteo critiche.

In questi anni abbiamo lavorato per rendere Sestu più preparata: sensori, monitoraggi, interventi sul territorio ma un territorio sicuro passa anche da cittadini informati” spiega Argiolas.

Le criticità legate ai fenomeni estremi che sempre più si stanno verificando, come qualsiasi emergenza che potrebbe mettere in pericolo i residenti verrà, quindi, comunicata nell’immediato.

“E TetrAlert serve proprio a questo. Ecco c𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚: “Una volta registrati, si potranno ricevere gli avvisi direttamente sul proprio telefono tramite sms, chiamate vocali.

Un modo semplice e gratuito per restare aggiornati e proteggere sé stessi e chi si ama”.

𝐏𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞, a breve verranno consegnati nelle scuole 𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, così da favorire la massima diffusione del servizio.

“Grazie a chi vorrà aderire: 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞, 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚”.