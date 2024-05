Marco Spanu morto a 23 anni per infarto a Chiaramonti: gli avevano dato il Voltaren per i dolori al petto, aperte le indagini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia terribile quella di Marco Spanu, giovane di 23 anni di Erula, in provincia di Sassari. Marco si era recato lo scorso 23 aprile presso la guardia medica della sua cittadina con dolori al petto e alla schiena. Gli è stato prescritto del semplice Voltaren ed è stato mandato a casa. Al suo ritorno presso l’abitazione della zia a Chiaramonti, l’irreparabile. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Alla luce dei dati emersi dagli esami effettuati sul corpo del 23enne, il giovane è morto per una “trombosi dell’arteria discendente anteriore”. A seguito di questa tragedia, i familiari hanno deciso di sporgere denuncia perché, ai loro occhi, Marco non è stato visitato adeguatamente e i suoi sintomi sono stati trascurati. “Marco è arrivato in guardia medica con chiari sintomi di problemi al cuore ma non è stato preso nessun parametro fondamentale e durante la rianimazione mancava l’adrenalina.”- ha riferito il loro avvocato Erdis Doraci. “Si poteva salvare seguendo i protocolli clinici? Ce lo diranno le indagini”. Al momento, l’unica certezza è un ragazzo di 23 anni che non c’è più e il dolore dei familiari e di un’intera comunità, molto legata a Marco, amato e apprezzato da tutti.