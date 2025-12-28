Il Presidente ucraino Zelensky è arrivato in tarda serata a Mar-a-Lago per l’atteso incontro con Donald Trump nella sua residenza in Florida.

Un tavolo a cui parteciperanno da remoto anche i vari leader europei. Focus di questo nuovo summit dopo quello dello scorso ottobre è cercare di definire- questo l’obiettivo del leader ucraino- i famosi 20 punti per la pace con la Russia nella speranza che tutti vengano accettatianche da Putin. Lo scopo è quindi un nuovo piano di pace che possa mettere un punto definitivo alla guerra che da quasi 4 anni preoccupa l’Europa e affligge l’Ucraina.

“Penso che sia Putin che Zelensky vogliano un accordo”, le parole del Presidente Trump pronunciate poco fa.

Foto del nostro partner QN