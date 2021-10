Zedda ferito in un incidente, il messaggio di Truzzu: “Auguri di pronta guarigione al mio predecessore”

“Auguri di pronta guarigione al mio predecessore Massimo Zedda . Nella vita siamo quasi sempre stati su posizioni opposte, ma questi sono momenti in cui le distanze non hanno motivo di esistere”. Messaggio di solidarietà del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al suo predecessore Massimo Zedda, rimasto coinvolto e ferito in un incidente stradale due giorni fa a Oristano.

Il consigliere regionale dei Progressisti ha subito un trauma facciale e ha riportato diverse fratture. Oggi l’intervento chirurgico.