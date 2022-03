Yahoo Mail è ko, tantissime segnalazioni anche da Cagliari e dalla Sardegna

Yahoo Mail è ko, una delle poste elettroniche più utilizzate non funziona. Inviare, spedire messaggi? Impossibile già da un’ora, dal desktop non viene nemmeno portato a buon fine l’accesso. Idem da cellulare, dove la schermata resta, inesorabilmente, ferma. E fioccano le segnalazioni anche dall’Italia, con migliaia di “sos” segnalati nei principali siti internet. Non è immune dal blocco nemmeno Cagliari e la Sardegna: un grosso problema per chi utilizza l’email Yahoo per motivi di lavoro.