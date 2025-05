È il lago di Garda a premiare i nuovi successi degli atleti del Windsurfing Club Cagliari in gara sulla tavola olimpionica IQfoil per la seconda tappa di Coppa Italia. A Torbole, accompagnati dal coach Andrea Melis, i cagliaritani Claudio Capitta e Giulia Maglioni si sono aggiudicati l’oro, entrambi nella categoria Under 15 rispettivamente maschile e femminile, dopo 3 giorni di regate, dall’1 al 3 maggio, con 8 prove course racing e 2 prove upwind sprint racing. Le prove, caratterizzate dalla presenza di molti atleti internazionale con ben 14 nazioni coinvolte, hanno visto 110 atleti sfidarsi con un vento in prevalenza da sud, tra i 9 e i 16 nodi. Buone regate da parte di tutti gli atleti WCC, con buone partenze e ottime indicazioni su velocità e angolo: Jan Orlowski chiude al 17° posto, Kristof Orlowski 26esimo e Giorgia Cabula 23esima. Piazzamenti che indicano un il percorso di crescita continua sulla tavola olimpica foil, che continua a crescere soprattutto tra i giovani, confermandosi una delle classi più amate del momento.

Il prossimo appuntamento sarà con gli IQfoil international games dal 6 al 10 maggio, sempre a Torbole. Previsti 240 partecipanti.