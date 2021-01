 William Zonca, Uiltrasporti, a Radio Casteddu: “Seicento famiglie rischiano il lavoro per la crisi dell’aeroporto”

William Zonca, Uiltrasporti, a Radio Casteddu: “Per noi le parole delle istituzioni non sono mai parole al vento, sta alle istituzioni dimostrare che quello che dicono deve essere portato in porto. Oggi è stata una giornata importante perché abbiamo richiamato l’attenzione delle istituzioni sulla vertenza dall’aeroporto di Cagliari, un periodo drammatico dettato dell’emergenza sanitaria che però deve vedere necessariamente l’intervento della Regione.

Riteniamo che un ruolo fondamentale debba essere svolto dalla regione e anche dalla città metropolitana, come istituzione del territorio, perché l’aeroporto è un punto fondamentale come volano dell’economia generale; l’obiettivo principale è la ripresa, essere pronti nel momento in cui ci sarà la ripresa del lavoro ma è fondamentale mantenere la stabilità dell’azienda altrimenti ammazziamo l’azienda prima che ci sia la ripresa. Dobbiamo essere coscienti del fatto che dobbiamo sostenere le imprese con il settore del trasporto aereo che per l’isola è fondamentale. Un primo intervento deve essere di sostegno perché l’aeroporto fornisce un servizio importante per le urgenze, per garantire gli spostamenti essenziali dell’isola verso la penisola e viceversa. Le attività commerciali all’interno della struttura hanno chiuso, attualmente sono ridotte al minimo e certe sono in perdita perché per tenere in piedi un’attività commerciale all’aeroporto si pagano dei canoni rapportati al flusso che l’aeroporto può garantire. Nel 2019 aveva superato la quota di 5 milioni di passeggeri, un record per l’isola”.

