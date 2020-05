Webinar a Monserrato, distanti ma informati: “Ecco le opportunità di mobilità per i nostri giovani”

Anche il punto Locale (Antenna Europa) di Monserrato aderisce all’iniziativa #DistantiMaInformati.

Il punto Locale (Antenna Europa) di Monserrato aderisce all’iniziativa #DistantiMaInformati previsto dal network nazionale rete Italiana Eurodesk per la realizzazione di webinar in/formativi sulle opportunità di mobilità transnazionale dei giovani.

Dato che l’Ufficio Eurodesk di Monserrato, afferma il Sindaco di Monserrato dott.Tomaso Antonio Locci, “ha ripreso dopo una breve pausa le attività in smart working, parteciperà con gli altri Punti Locali della rete nazionale italiana ad un ciclo programmato di seminari online in/formativi denominato #DistantiMaInformati.

E speriamo che in tanti partecipino all’iniziativa”.

Prosegue l’Assessore Tiziana Mori con delega in materia, specificando che “i webinar hanno come obiettivo quello di approfondire le opportunità di mobilità transnazionale dei giovani per studio, tirocinio, lavoro e volontariato e, inoltre, tratteranno temi quali la ricerca delle informazioni, le procedure per accedere alle offerte e la documentazione da presentare”.

I webinar avranno una durata di circa 60/90 minuti (a seconda dell’argomento) e sono aperti ad un massimo di 200 partecipanti per ciascun webinar.

E’ possibile registrarsi a più di un webinar.

Di seguito il calendario previsto per il mese di Maggio 2020: per ciascun webinar è presente il link per effettuare la registrazione.

Contattando l’Eurodesk di Monserrato vi sarà dato ausilio nell’iscrizione agli stessi ai seguenti riferimenti:

Telefono e whatsapp: +39 350 125 2116

Il primo incontro è fissato per il 13 maggio 2020 dove si parlerà del Programma “Erasmus per giovani imprenditori”.