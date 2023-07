Voragine a Monserrato: “A quando i lavori di ripristino del manto stradale?”

La voragine in via Capo Caccia, che si è creata a causa delle abbondanti piogge tre settimane fa, non è ancora stata riparata e i cittadini si interrogano: “A quando i lavori di ripristino del manto stradale? Se arriverà a Natale, le transenne saranno addobbate con le ghirlande”. Ma la risoluzione del problema non dovrebbe tardare: essendo una manutenzione straordinaria e non un intervento di routine la programmazione dell’opera richiede un po’ più di tempo. Era stata inizialmente segnalata con una pianta ancora prima di essere evidenziata con i coni stradali dal Comune la mega voragine che, da un giorno all’altro, ha scoperto il sottosuolo in un tratto della via. Ora è ben recintata con le transenne in maniera tale da evitare possibili incidenti per gli automobilisti e i pedoni che percorrono l’arteria e alcuni cittadini, considerato il tempo trascorso, si interrogano su quando verrà interessata dai lavori. Non è ancora programmata una data certa, ma entro breve dovrebbero partire i lavori al fine di garantire la sicurezza e il buon fine dei lavori in maniera tale da evitare che l’asfalto possa cedere una seconda volta.

Non solo però la voragine è oggetto di attenzione, bensì la folta vegetazione che è nata nel marciapiede antistante impedisce il passaggio regolare soprattutto di passeggini e sedie a rotelle e c’è chi, tra gli abitanti, suggerisce, con pungente ironia, la transumanza delle pecore per porre fine nell’immediato al disagio creato dalle alte erbacce. Insomma, una via che richiede un’attenzione imminente e specifica da parte delle istituzioni che, entro breve, interverranno sui punti in questione.