Volotea, in Sardegna voli puntuali ma niente sconti sugli “extra”: il bagaglio a mano e il posto riservato si pagano

I voli Volotea da e per la Sardegna in continuità territoriale? Puntuali o addirittura in anticipo, almeno nei primi giorni del nuovo servizio vinto grazie al bando per la Regione. Un esempio tra i tanti? Volo Milano-Cagliari partito in tarda mattinata dalla Lombardia: l’arrivo previsto era alle 12:45, invece è atterrato a Elmas alle 12:25, con ben venti minuti di anticipo. Un volo non troppo pieno, i passeggeri sbarcati – quasi tutti milanesi nell’Isola per motivi di lavoro – raccontano di una trentina di posti occupati. Ma con l’obbligo di garantire un certo tot di rotte al giorno con l’Isola anche da Roma, gli aerei devono decollare anche se a bordo ci fosse un solo passeggero. Niente da dire, quindi, sulle tempistiche. E i prezzi? In continuità territoriale variano da 39 a cinquantacinque euro, tutto dipende dall’orario: partire alle sei del mattino è più conveniente, imbarcarsi cinquanta minuti dopo, invece, no. Ciò che però ormai è chiaro, a cinque giorni dall’entrata in vigore del servizio, valido per i prossimi sette mesi, è che tutti gli extra si pagano. È gratuito solamente il primo bagaglio, poi il costo del biglietto lievita a seconda delle opzioni scelte. Quella che interessa maggiormente chi deve atterrare a Roma o Milano e prendere, pochi minuti dopo, un volo per un’altra destinazione? Il bagaglio a mano: per portarlo sull’aereo e non dover attendere che arrivi nei tapis roulant dell’aeroporto, bisogna pagare otto euro tondi.

Biglietto più salato anche per scegliere il posto: nelle prime file si pagano 15,50 euro in più, dieci e cinquanta nelle file anteriori e, più si va verso la coda dell’aereo, più l’extra scende, sino ad arrivare a sei euro e cinquanta. Per due servizi (tralasciando lo spuntino a bordo del volo che costa due euro e cinquanta) il biglietto si gonfia e passa dai 55,78 euro per un diretto Cagliari-Roma scelto martedì prossimo, con partenza alle 7:20, ai 74,28 euro, da pagare prima dell’arrivo in aeroporto, quindi online, con la carta di credito.